Во вторник, 23 мая, чиновник в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение. Губернатор Белгородской области сообщил, что в Грайворонском округе оборонное ведомство и силовики РФ продолжают «зачистку территории», информирует «НБН».

Гладков предупредил о том, что жителям округа пока не стоит возвращаться домой. Губернатор пообещал сразу уведомить, как только в районе будет безопасно. Он отметил, что погибших среди населения нет, местных жителей эвакуировали в пункты временного размещения.

Также чиновник заявил, что в населенных пунктах, куда зашли бойцы «ЛСР» и «РДК» якобы есть двое раненных гражданских и задача номер один для силовиков – дойти до них. Чиновник добавил, что «контртеррористическая операция», которую 22 мая объявили в области, продолжается.

Напомним, разведка Великобритании рассказала, как Кремль использует рейд в Белгородскую область бойцов легиона «Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса».