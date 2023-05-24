В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Пентагона генерала Пэта Райдера, обнародованном на сайте Минобороны США, стороны обсудили подготовку очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн».

В Министерстве обороны США подчеркнули, что заседание «Рамштайн», которое пройдет 25 мая, будет посвящено поддержке возможностей украинской бронетанковой техники, а также «укреплению системы ПВО Украинского государства против непрекращающихся жестоких атак со стороны Российской Федерации».

Глава Пентагона проинформировал о недавних усилиях США по оказанию помощи в сфере безопасности.

В сообщении Пентагона также говорится:

Оба лидера дали обещания в дальнейшем поддерживать тесный контакт.

Напомним, ранее мы уже писали о реакции Минобороны США на заявление РФ о полном захвате Бахмута.