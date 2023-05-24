В комментарии российскому пропагандистскому агентству «ТАСС» спикер Путина сообщил, что РФ солидарна с позицией Запада относительно недопущения «заморозки» войны в Украине, информирует «НБН».

По словам пресс-секретаря российского диктатора, Москва рассматривает единственный сценарий – завершение так называемой «СВО», обеспечив интересы России и достижения ее целей военным или другими способами.

Песков заявил, что «нет предпосылок» для мирного урегулирования ситуации в соседней стране и сейчас не идет речь о переговорах с Киевом.

Ранее представитель Кремля высказался о событиях в Белгородской области.