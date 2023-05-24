Во вторник, 23 мая, перед встречей министров обороны государств Евросоюза в Брюсселе Роблес сообщила журналистам, что Испания не может обучать украинских пилотов на американских истребителях F-16 либо передать такую боевую авиацию Киеву.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на EFE.

По словам главы оборонного ведомства, у ее страны есть американские истребители-бомбардировщики F-18, многоцелевые истребители EuroFighter, однако нет американских истребителей F-16, поэтому Мадрид не может отправить Украине такие самолеты или обучать на них ее летчиков.

Министр добавила, что ее государство полностью и однозначно поддерживает украинцев в пределах своих возможностей и поддерживает страны, которые собираются предоставить боевую авиацию Киеву и обучить украинских пилотов.

Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, какая страна может первой передать истребители F-16 для нашей армии.