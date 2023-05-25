Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Reuters.

Дословно из обнародованного сообщения:

Уже в пятницу может быть объявлен новый пакет военной помощи.

Иные источники при этом говорят, что сообщить о выделении нового пакета помощи могут после выходных, которые были посвящены Дню поминовения в Соединенных Штатах Америки.

По всем ожиданиям, в пакет очередной военной помощи войдет больше управляемых реактивных снарядов залпового огня для пусковых установок «Хаймарс», а также боеприпасы для защиты Украины от Российской Федерации.

Вероятней всего необходимое вооружение будет передано из запасов американской армии.

Напомним, ранее в США сделали заявление о поставках истребителей F-16 в Украину.