Как информирует «НБН» со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявление сделала глава оборонного ведомства Испании Маргарита Роблес на заседании «Рамштайн».

Дословно из обнародованного сообщения:

Роблес проинформировала о текущем состоянии испанских поставок, подчеркнув, среди прочего, предстоящую поставку еще четырех боевых танков Leopard 2A4 и новой партии БТР M-113 TOA.

Кроме того министр подчеркнула хороший процесс в обучении украинских военнослужащих в Испании, где по состоянию на сегодняшний день обучение прошли порядка 1500 военных. По всем ожиданиям годовой показатель будет достигнут досрочно.

Напомним, ранее глава Минобороны США озвучил даты поставки американских танков Abrams в Украину.