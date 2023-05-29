В интервью пропагандистскому телеканалу «Россия 24» губернатор Белгородской области высказался об обеспечении безопасности региона, в частности, его районов возле границы с Украиной, информирует «НБН».

По словам Гладкова, «лучший способ» остановить обстрелы приграничья – «присоединить» к Белгородской области Харьковщину. Пропагандист задал ему уточняющий вопрос, верит ли он в возможность захвата украинской области и ее «интеграцию» в РФ. Путинский чиновник задумался, после чего выдал довольно обтекаемый ответ, не объяснив, под силу ли путинским войскам такая задача.

Как сообщалось, легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» осуществили рейд в Белгородскую область. Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины рассказал об успехах бойцов в ходе операции.