Во время встречи с главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной самопровозглашенный президент Беларуси напомнил, что его страна и РФ создали Межбанковский валютный совет, который продолжает работать, но это не означает, что он готов перевести РБ на единую с Россией валюту.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По словам Лукашенко, перевод Беларуси на единую с РФ валюту – непростой процесс. Кроме того, диктатор считает, что это вопрос «не сегодняшнего дня». Нелегитимный глава РБ отметил, что об этом постоянно говорят «патриотично настроенные» граждане двух государств.

Отметим, что ранее соратник кремлевского диктатора Владимира Путина говорил, что он не возражает против того, чтобы у Беларуси и страны-агрессора была единая валюта, отмечая, что она должна быть новой.

Напомним, российский оппозиционер объяснил регулярные визиты Лукашенко к главе РФ, оценив возможность свержения белорусского диктатора.