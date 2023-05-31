Кадыров в своем Telegram-канале после удара беспилотников по Москве и ее пригороду написал, что в Российской Федерации необходимо ввести военное положение, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «РИА Новости».

Представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 31 мая, комментируя инициативу главы Чечни, заявил, что российское руководство не обсуждает объявление военного положения в стране-агрессоре и не принимало соответствующих решений.

Также спикер Путина объяснил слова диктатора об «удовлетворительной» работе противовоздушной обороны во время атаки дронов на столицу государства-террориста. Пресс-секретарь главы Кремля отметил, что система ПВО «сработала эффективно», однако есть пространство для «повышения эффективности».

Напомним, Кадыров призвал отомстить Украине, которую Кремль обвиняет в ударе БПЛА по Москве. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, кому в действительности должен мстить глава Чечни.