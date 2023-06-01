Как информирует «НБН», об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ТГ-канале.

Так, согласно его словам, сегодня в очередной раз ночь для Шебекино «была напряженной». Он обвинил Украину в обстреле города, который продолжался около часа.

Дословно из заявления Гладкова:

Согласно предварительной информации, два человека пострадали. Одному мужчине пришлось ампутировать левую верхнюю конечность. Его состояние тяжелое. Второй пострадавший с контузией обратился в центральную районную больницу самостоятельно. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Кроме того Гладков объявил о планах эвакуации женщин и детей.

Напомним, ранее представители РДК обнародовали видео рейда в Белгородскую область.