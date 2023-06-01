Британское издание Daily Mail отмечает, что северокорейский диктатор нечасто появляется на публике, однако каждый раз можно заметить изменения в его внешнем виде, информирует «НБН».

Журналисты, ссылаясь на данные Национальной разведывательной службы Южной Кореи, пишут, что Ким Чен Ын становится зависим от сигарет, спиртных напитков и деликатесов, несмотря на слухи о том, что он якобы сел на диету.

Южнокорейская разведка в своем отчете сообщила, что в последнее время в КНДР отслеживается крупный импорт дорогих закусок, сигарет Marlboro и Dunhill, несмотря на продовольственный кризис в государстве.

В ведомстве отмечают, что глава Северной Кореи становится зависим от табачных изделий и алкоголя, а его вес достигает уже 140 килограммов. Кроме того, диктатор страдает от нарушений сна и для решения этой проблемы принимает лекарство золпидем.

Также спецслужба изучила последние фотографии лидера КНДР, обнаружив царапины и синяки на его предплечье и руке – результат вызванных стрессом аллергии и дерматита.

Как сообщалось, Ким Чен Ын оскандалился поздравительной телеграммой кремлевскому диктатору Владимиру Путину и россиянам 9 мая.