Как информирует «НБН», в Сети было обнародовано видео момента атаки РДК и Легион «Свобода России» на КПП в Брянской области. Соцсети сообщают, что в результате удара дроном по КПП погиб один из сотрудников ФСБ, еще два получили ранения.

В сообщении к обнародованному видео отмечается:

На кадрах запечатлено, как беспилотник атакует многосторонний пункт пропуска Троебортное, что в Северском районе Брянской области. Последствиями взрыва стала гибель одного из сотрудников ФСБ. Еще два получили ранения.

Ранее мы уже публиковали кадры рейда РБК в Белгородскую область.