Перед неформальной встречей глав МИД стран-членов НАТО в Осло глава внешнеполитического ведомства ФРГ заявила, что сейчас интеграция Украины в Североатлантический Альянс невозможна.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

Министр иностранных дел Германии заверила, что двери Организации Североатлантического договора открыты для принятия новых членов, что в первую очередь касается Украины и Швеции.

При этом Бербок утверждает, что о вступлении Украины в НАТО не может быть и речи, пока продолжается развязанная Российской Федерацией война.

Как сообщалось, в Министерстве иностранных дел страны-агрессора выдвинули условия для достижения «мира» с Украиной. В ведомстве потребовали от Киева отдать РФ свои территории и отказаться от членства в Альянсе.