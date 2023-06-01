Как информирует «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду», такое заявление Макрон озвучил в Братиславе во время своего выступления на форуме Globsec.

Дословно из заявления Макрона:

Война весьма далека от своего завершения. Однако точно ясно одно, что Украина завоевана не будет. Сейчас нам видно, что то, что должно было быть «спецоперацией», уже является геополитическим провалом.

Также французский лидер признал, что его государство должно было уделять больше внимания восточноевропейским странам, которые предупреждали об угрозе со стороны Российской Федерации.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Макрона относительно ареста Путина.