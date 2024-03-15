Спикер Путина прокомментировал заявления Макрона в интервью французским СМИ о российско-украинской войне. Президент заявил, что в случае победы РФ, Европа может забыть о безопасности, информирует «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

По словам пресс-секретаря главы РФ, Франция уже якобы «втянута в войну» и, судя по словам Макрона о возможности введения войск в Украину, «не против повысить степень своей вовлеченности».

Глава Службы внешней разведки страны-агрессора Сергей Нарышкин отреагировал на слова представителя Парижа об отправке французских вооруженных сил в Украину, назвав их «сумасшедшими и параноидальными мечтами».

Напомним, что в интервью французским СМИ Макрон назвал семь европейских стран, которые не смогут жить мирно в случае победы россиян в войне против Украины.