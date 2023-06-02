Пашинян отметил, что полномасштабное вторжение войск Российской Федерации в Украину непосредственно влияет на отношения Еревана с Москвой, информирует «НБН» со ссылкой на «Радио Азатутюн».

Глава правительства Армении заверил, что руководство страны обеспокоено из-за российско-украинской войны и его государство не является союзником РФ. Политик отметил, что об этом не говорилось вслух, однако он думает, что это видно.

Премьер-министр подчеркнул, что его страна сохраняет нейтральную позицию в войне РФ против Украины, из-за чего якобы уязвима. Также Пашинян добавил, что у Армении хватает своих забот и нет времени на решение проблем других государств.

Напомним, что в начале года Армения отказалась проводить учения ОДКБ. Пашинян объяснил позицию Еревана.