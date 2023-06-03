Об этом пишет «НБН» со ссылкой на «Reuters«

Средства массовой информации писали о том, что в индийском городе Баласор случилась очень серьезная авария. Три поезда столкнулись между собой. В результате чего известно о как минимум 240 погибших, а также о более чем 900 пострадавших. Данные цифры могут увеличиться, так как спасатели до сих пор проводят операцию.

По предварительной информации, скорый поезд «Шалимар-Коромандель» около семи вечера по местному времени сошел с рельсов, причем несколько вагонов оказались на другой колее, по которой следовал экспресс «Эсвантпур-Хаора».

В итоге поезд врезался в эти вагоны, после чего произошло еще одно столкновение, уже с грузовым поездом, который стоял рядом на путях.

Данная авария является одной из самых масштабных в истории индийского государства. Данные по поводу количества пострадавших и погибших еще не окончательные.

Напомним, ранее мы писали о зависимости Ким Чен Ына.