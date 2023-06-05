Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении губернатора Белгородской области в ТГ-канале Вячеслава Гладкова. Также об этом информируют и местные паблики.

В сообщении отмечается, что само ЧП произошло недалеко от Белгорода.

Пользователи социальных сетей, в свою очередь, утверждали, что в регионе в очередной раз прозвучали взрывы. Кроме того были сообщения и о работе ПВО в области.

Немного позже местные паблики сообщили о подрыве подстанции. Это произошло рядом с Болховцем, что в Белгородском районе.

Губернатор Гладков отметил, что по предварительной информации причиной возгорания стало то, что беспилотник сбросил взрывное устройство.

Чиновник подытожил, что пострадавших в результате инцидента нет. Также от поставок электричества не были отключены и потребители.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в рейде в Белгородскую область участие принимали польские добровольцы.