Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на польское издание «Wyborcza«.

Так, по данным источника известно, что трое мужчин возраста 26, 34 и 39 лет, которые ранее уже притягивались к ответственности за некоторые правонарушения решили вновь вернутся к старым «делам» и ограбить поезд, который шел с Германии в Украину.

Случилось это 4 июня, приблизительно в 22:00, тогда мужчины ворвались в вагон поезда с надеждой украсть что-то ценное, но когда они поняли, что украли боеприпасы испугались и сразу же убежали. Охранники НАТО, которые на тот момент пребывали на поезде, заметив, что на одном из контейнеров отсутствует пломба, а позже заметив пропажу 3 ящиков с боеприпасами обратились в местную полицию.

Сообщается, что злоумышленники сами не знали, что на том поезде были именно ящики с боеприпасами, поэтому испугавшись они их выкинули в озеро. Теперь за такую попытку ограбить поезд им грозит до 10 лет в колонии.

Напомним, ранее Дуда объяснил, почему Польша не отдаст Киеву свои истребители F-16.