Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на видео, которым поделились российские телеграм-каналы.

Из источников становится известно, что в городе Уфа случился масштабный пожар на складе железнодорожной станции. Площадь пожара, по последним данным составляла около 500 квадратных метров.

По данным местных властей известно, что пожарным удалось якобы локализовать пожар на том же месте ещё в 20:48 по московскому времени. Также там сообщают, что для этого были использованы 17 единиц техники, включая пожарный поезд, а также катер. Также телеграм-каналы сообщили, что в результате этого происшествия один человек пострадал. На данный момент он находится в достаточно тяжелом состоянии из-за серьезных ожогов.

По версии руководства РЖД, вспышка цистерн для хранения жидкостей произошла на путях необщего пользования предприятия «Уфа-Хим», которые граничили с железнодорожной станцией Уфа.

Отметим, ранее оккупанты нанесли удар по Умани.