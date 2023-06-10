Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Минобороны Турции.

Сообщается, что 10 июня, в городе Анкара на заводе по производству ракет, а также других боеприпасов прогремел мощный взрыв. Об этом сразу же начали сообщать местные жители. По предварительным данным известно, что в результате этого происшествия погибло как минимум 5 человек, также присутствует большое количество раненых. На данный момент местные власти пока что не делали официальных заявлений касательно того, что могло стать причиной взрыва. Также там не озвучили данных касательно масштабов разрушений в результате взрыва.

«Произошёл взрыв на фабрике по производству ракет и боезарядов компании МКЕ («Машиностроительная и химическая промышленность») в уезде Эльмадаг провинции Анкара. В результате погибли пять наших рабочих» — отметили в Министерстве обороны Турции.

Стоит напомнить, ранее мы писали о втором туре выборов в Турции.