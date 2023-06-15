Как информирует «НБН» со ссылкой на «ЕП», глава Пентагона признал, что Украина действительно имеет потери в технике на поле боя в рамках недавно стартовавшего контрнаступления ВСУ. Однако, согласно заявлению Остина, для продолжения войны украинские защитники имеют достаточное количество оснащения.

Он отметил, что на войне невозможно избежать повреждений техники с обеих сторон. Но важно то, что Украина имеет возможности восстанавливать поврежденную технику, где это возможно, ремонтировать ее, а после этого она возвращается на поле боя.

Кроме того, по итогам заседания «Рамштайн», он добавил, что в дальнейшем также будет наблюдаться повреждение техники на поле боя. По его мнению, российская сторона показывает всем одни и те же боевые машины по тысяче раз с десяти различных углов. Но украинцы, как он подытожил, до сих пор имеет немало боевой силы.

Напомним, ранее мы уже писали об успехе контрнаступления ВСУ.