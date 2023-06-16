Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, по словам Энтони Блинкена, сейчас нет никаких признаков того, что Россия готовится к применению своего ядерного оружия. В результате Вашингтон пока что не видит никаких причин осуществлять корректировку собственной ядерной позиции.

Такое свое заявление Блинкен озвучил после того, как президент государства-оккупанта Российской Федерации Путин в пятницу заявил, что войска России могут с теоретической точки зрения применить ядерное оружие, если будет существовать угроза территориальной целостности страны, или ее существованию. Однако в этом необходимости нет.

Напомним, ранее Путин заявил о том, что первые ядерные боеголовки уже были доставлены в Беларусь.