Как пишет «НБН» со ссылкой на Reuters, об этом заявил источник, знакомый с ходом переговоров относительно преемника Столтенберга.

По его словам, генсеку, по всей вероятности, предложат остаться в кресле главы Североатлантического Альянса еще на один год.

В свою очередь официальный представитель Соединенных Штатов Америки, который пожелал остаться анонимным, сообщил, что в Вашингтоне также рассматривают такого рода предложение.

Он добавил, что в настоящий момент внутри НАТО есть консенсус по замене Столтенберга.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что Украина близка к вступлению в НАТО.