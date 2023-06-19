Руководитель британского внешнеполитического ведомства сообщил, что правительство Соединенного Королевства готовит новые проекты решений для изменений в законодательстве, которые позволят сохранять антироссийские санкции.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Reuters.

По словам главы МИД, потребности Украины в восстановлении сейчас и после войны огромные, поэтому британские власти вводят новый способ использования активов РФ, чтобы помочь стране.

Клеверли заверил, что Соединенное Королевство будет использовать принудительные меры в отношении государства-террориста, чтобы оно заплатило цену за восстановление Украины. Лишь после полной выплаты Россией необходимой компенсации, возможно, санкции против нее будут отменены.

Ранее в Министерстве иностранных дел Турции объяснили, почему страна до сих пор не ввела антироссийские санкции.