Во время выступления в ПАСЕ руководитель внешнеполитического ведомства заявил, что Венгрия не имеет к этому отношения, поскольку переговоры относительно обмена 11 пленных граждан Украины вели религиозные организации, информирует «НБН».

Отвечая на вопрос члена украинской делегации Юрия Камельчука относительно того, когда военнопленные вернутся на родину, Сийярто заявил, что «они свободны» и якобы могут беспрепятственно передвигаться по Венгрии и связаться с властями своей страны, если захотят.

Напомним, что Москва передала Будапешту 11 украинских военнопленных, имеющих венгерское происхождение. Стало известно, где находятся граждане нашей страны, которых удерживают в Венгрии после обмена.