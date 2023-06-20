На своей странице в Twitter Сакс прокомментировал контрнаступление ВСУ. По его слова, администрация главы США Джо Байдена сделала ставку на то, что украинцы свернут территориальные достижения оккупантов, перережут им сухопутный мост в Крым, в конечном итоге вынудив Кремль к переговорам, информирует «НБН».

По мнению бизнесмена, якобы Украина не достигнет ни одной из целей масштабной военной операции, в то время, как РФ захватит больше территорий и победит.

В комментариях под прогнозом Сакса оставил сообщение Илон Маск. Миллиардер написал «хорошо сказано», соглашаясь с тем, что якобы украинское контрнаступление окажется провальным.

Напомним, экс-президент России Дмитрий Медведев опубликовал твит об «исчезновении» Украины. Маск объяснил, почему он не удалил скандальное сообщение соратника Путина.