Британское издание The Telegraph, ссылаясь на источники в правительстве страны-агрессора, пишет, что чиновники Кремля привыкли в течения дня пить коньяк и приходить на встречи угрюмыми и пьяными, информирует «НБН».

По словам информатора журналистов, не все представители военно-политического руководства РФ ранее начинали свой день со стакана «огненной воды». Однако сейчас все больше чиновников пьют водку, некоторые даже бутылками.

Кремлевский диктатор Владимир Путин не позаботился о том, чтобы справиться с разочарованием в так называемой «спецоперации» среди его подчиненных, которые пытаются утопить свой страх в спиртном.

Особый рост пьянства среди чиновников зафиксировали с марта, когда Киев начал сообщать о подготовке к контрнаступлению ВСУ. При этом Кремль увеличил норму вина на официальных банкетах до двух бутылок на человека, чтобы удовлетворить нужды работников, которые ударились в алкоголизм.

Ранее британская разведка сообщила о намерении Кремля запретить чиновникам в РФ увольняться во время войны.