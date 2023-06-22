Лисицкий застрелился в своей квартире в Ставрополе после провальных наступлений путинских войск на Юге Украины. Подполковника нашли мертвым 26 марта, за некоторое время до этого он пытался донести до диктатора Владимира Путина и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу информацию о том, кто виноват в разгроме его подразделения.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на ВВС.

По словам собеседников издания, самоубийство комбата связано с неудачными «мясными штурмами» захватчиков в Херсоне, а позже при наступлении на аэропорт в Николаеве в прошлом году, которыми руководил генерал ВС РФ Аркадий Марзоев.

Под командованием военачальника погибли около 1500 оккупантов из полка Лисицкого, за два дня потери подразделения составили 76 убитыми и порядка 140 ранеными.

Сослуживцы подполковника утверждают, что он жил полком и не смог смириться с его критическими потерями.

Напомним, оккупант рассказал об ужасающих потерях захватчиков в боях за село Пятихатки Запорожской области 19 июня.