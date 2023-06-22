Выступая перед депутатами Бундестага, Шольц высказался о вступлении Украины в Североатлантический Альянс. Федеральный канцлер призвал трезво смотреть на текущую ситуацию, отмечая, что Киев признает невозможность членства страны в НАТО, пока на ее территории идет война.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Reuters.

По мнению главы правительства Германии, приоритетным вопросом на саммите стран-членов блока в Вильнюсе должно стать укрепление боеспособности Украины.

Политик добавил, что Берлин, партнеры ФРГ по ЕС и «Большой семерке» работают над долгосрочными гарантиями безопасностями для украинцев, преследуя цель укрепления экономического сектора страны и ее обороноспособности.

Ранее генсек НАТО рассказал, может ли Киев надеяться на получение официального приглашения для Украины на вступление в Альянс.