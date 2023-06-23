Как информирует «НБН», об этом Игорь Гиркин написал в своем ТГ-канале.

В частности, Гиркин пишет, что он никак не может прокомментировать заявление Евгения Пригожина относительно того, что по лагерям ЧВК «Вагнер» были нанесены ракетные удары Вооруженных сил России.

Также террорист Стрелков заявил, что никак не может прокомментировать обнародованную в Сети видеозапись, так как, по его словам, по ней вообще ничего понять невозможно. При этом он констатировал, что Российская Федерация на грани военного переворота. И пока что неясно, кто является его инициатором.

Напоследок Гиркин заявил, что не исключает, что к осуществлению военного переворота стремятся обе враждующие фракции «партии власти» при нейтралитете ФС и Совбеза.

Позже Гиркин опубликовал пост, в котором написал, что попытка военного переворота в России все же началась.

Напомним, ранее мы уже писали о ракетном ударе армии России по лагерям ЧВК «Вагнер».