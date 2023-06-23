Дуда дал интервью украинским журналистам, в котором заявил о недопустимости победы государства-террориста в войне с Украиной. Польский лидер подчеркнул, что таким образом империализму России будет оказана поддержка, информирует «НБН».

Глава государства сравнил страну-агрессора с диким зверем, который съест человека. Политик отметил, что, если животное привыкло есть человеческое мясо, его нужно просто выследить и пристрелить.

Президент убежден, что как только Российская Федерация придет в себя, она начнет наступать на остальные украинские регионы, вторгнется в его страну, государства Балтии и те, которые были в сфере влияния СССР.

Ранее в Офисе президента Украины рассказали, какой сигнал должен получать Путин от мира каждый раз, когда диктатор угрожает ядерным ударом.