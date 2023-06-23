В интервью изданию The Jerusalem Post израильский премьер-министр сообщил, что его страна находится в «особом положении» в отличие от западных государств, таккак имеет «тесную военную границу с РФ», информирует «НБН».

Глава правительства рассказал, что израильские летчики летают рядом с пилотами государства-агрессора в небе над Сирией. Также Иерусалим боится, что оружие, которое правительство отправит украинцам, может попасть в руки Ирана и тот использует его против Израиля.

Политик заверил, что его государство хочет окончания трагедии в Украине и предполагает, что в будущем оно будет иметь возможность поспособствовать этому.

Ранее в Министерстве обороны США признались в существенно завышенных ценах поставок американского вооружения Киеву.