В четверг, 22 июня, заместитель помощника главы оборонного ведомства США по делам РФ, Украины и Евразии Лора Купер объяснила, почему Украина до сих пор не получила вооружение, которое не раз запрашивал у Вашингтона Киев и его сторонники в американском Конгрессе.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на The Drive.

По словам представителя Пентагона, вопрос заключается в «практических аспектах доступности». Купер уточнила, что большую роль в поставках бомб играют сроки их разработки и производства. Она добавила, что Украина может получить эти высокоточные боеприпасы не раньше осени этого года.

Напомним, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил отказ Иерусалима поставлять оружие для ВСУ «особым положением» его страны.