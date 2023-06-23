Как информирует «НБН», о реакции Пригожина сообщили ряд ТГ-каналов.

В частности, главарь частной военной кампании «Вагнер» Пригожин сообщил, что совет командиров наемников принял решение о том, что зло, которое несет военное руководство России, обязательно будет остановлено.

Также Пригожин обратился с просьбой, чтобы его наемникам никто не оказывал сопротивление. По его словам, нужно сохранять спокойствие, ведь справедливость в войсках будет восстановлена.

Напомним, ранее террорист Игорь Гиркин заявил о начале военного переворота в России.