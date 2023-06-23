Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер во время брифинга в пятницу, 23 июня, отреагировал на прилеты по Чонгарских мостах. Представитель оборонного ведомства США заявил, что Украина имеет право самостоятельно выбирать цели и прекрасно справляется с этим, информирует «НБН».

По словам генерала, защитники работают для достижения главной задачи – деоккупации всех территорий Украины, поэтому все объекты, по которым они открывают огонь – очевидны.

Райдер добавил, что Вашингтон не причастен к выбору целей, которые атакуют Вооруженные силы Украины, подчеркнув, что военные делают это самостоятельно, успешно выполняя свои миссии.

Ранее «бавовну» на Чонгарских мостах прокомментировал спикер украинской военной разведки Андрей Юсов.