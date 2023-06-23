В интервью FranceInfo Макрон заявил, что сегодня у него нет причин звонить главе Российской Федерации. По словам президента Франции, идет контрнаступление ВСУ и он надеется, что придет время переговорного процесса с Москвой на условиях Киева, информирует «НБН».

В то же время политик отметил, что, если президент страны-агрессора позвонить ему, «чтобы что-то предложить», он примет это, поскольку Париж всегда выступал в роли посредника.

Макрон добавил, что для возобновления диалога с Кремлем нужно, чтобы государство-террорист прекратило вести войну против Украины и начало соблюдать международное право.

Напомним, что в мае глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщала о намерении президента возобновить телефонные переговоры с Путиным.