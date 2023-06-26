Как информирует «НБН» со ссылкой на The Guardian, по словам руководителя дипломатии ЕС Жозепа Борреля, в Евросоюзе пришли к выводу, что необходимо увеличить помощь Украине до беспрецедентного уровня.

Так, после встречи глав внешнеполитических ведомств Европейского Союза Боррель подчеркнул, что ситуация вокруг Российской Федерации после такой попытки государственного переворота остается весьма «сложной и непредсказуемой».

Однако, как он добавил, вывод их дискуссий вполне ясен и главы МИД ЕС подчеркивают, что нужно продолжать поддерживать Украину больше, чем когда-либо ранее. Он заявил, что необходимо продолжать и увеличивать поддержку всех видов, в том числе и военную поддержку, так как война сейчас бушует сильнее, чем когда-либо.

Напоследок высокопоставленный европейский чиновник добавил, что Европейский Союз уже работает над собственной новой стратегией на фоне действий Евгения Пригожина. Все государства-члены блока также анализируют разные сценарии развития событий.

Напомним, ранее Боррель предложил увеличить финансирование фонда ЕС для помощи Украине.