Во время визита в Литву в понедельник, 26 июня, глава оборонного ведомства ФРГ заявил, что позиция Германии в вопросе поставок крылатых ракет Taurus остается неизменной – Украине не будут предоставлять эти дальнобойные боеприпасы.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на dpa.

По словам Писториуса, Берлин занимает осторожную позицию, как и Соединенные Штаты Америки, относительно передачи дальнобойных снарядов украинским войскам.

Отметим, что в конце мая Киев обратился с просьбой к немецкому руководству относительно поставок ракет Taurus для ВСУ. Однако ФРГ отказывается предоставлять такое вооружение, несмотря на то, что украинские власти пообещали не применять западную технику для обстрелов РФ.

Ранее в Минобороны США рассказали, когда Украина может получить «крылатые» бомбы GLSDB.