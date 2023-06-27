В интервью немецкому изданию Bild политик заявил, что венгерские спецслужбы располагали данными о событиях в РФ и, проанализировав их, пришли к выводу, что «это не важно», информирует «НБН».

По словам Орбана, «восстание» Пригожина не ослабило российского президента-агрессора, и он не видит большого смысла в «бунте» армии олигарха. Премьер-министр добавил, что считает «признаком сил», что «мятеж» закончился за один день.

Глава венгерского правительства убежден, что Путин не может потерпеть неудачу и будет избран на очередной президентский срок в следующем году.

Также политик добавил, что «восстание» Пригожина не сыграет никакой роли в войне в Украине и не поспособствует наступлению мира.

Отметим, что в интервью Орбан объяснил, что арест Путина якобы навредит перемирию Украины и России, поэтому сейчас не время говорить о военных преступлениях главы Кремля.