Президент-агрессор выступил в Москве на Красной площади перед военными Российской Федерации, похвалив их за действия во время «марша справедливости» армии Пригожина, информирует «НБН» со ссылкой на «УНИАН».

Глава Кремля осознал риски, которые мог повлечь за собой «бунт» «вагнеровцев». Диктатор заявил, что российские военные остановили гражданскую войну, отметив их «слаженные и четкие» действия.

Не забыл Путин и о летчиках, которых наемники олигарха уничтожили во время «восстания». Российский лидер отметил, что пилоты «с честью выполнили свой долг».

Ранее в РФ заявили, что после провала наступления ЧВК «Вагнер» на Москву, рейтинг главы государства поднялся до 90%, а граждане начали буквально молиться на диктатора.