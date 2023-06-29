В Институте изучения войны сообщают, что Кремль старается уравновесить желание смягчить широко распространенное пренебрежение к представителям Министерства обороны, информирует «НБН».

В своем отчете американские аналитики пишут, что в среду, 28 июня в РФ арестовали «сирийского мясника» Сергея Суровикина. Задержание путинского генерала говорит о том, что российское руководство намерено убрать из оборонного ведомства нелояльных к себе лиц.

Неизвестно, что заставило Суровикина призвать главаря «вагнеровцев» остановить «марш справедливости», не исключено, что военачальника заставили сделать это.

Арест Суровикина и его сторонников позволит Кремлю использовать их в качестве козлов отпущения, объяснив общественности, почему силовики и военные плохо сработали во время похода наемников Пригожина на Москву.

В ISW считают, что под ударом может оказаться и экс-командующий ВДВ РФ генерал-полковник Михаил Теплинский. В этом году зимой военачальник вместе с ЧВК «Вагнер» руководил путинскими оккупационными силами в районе Бахмута Донецкой области.

Пропагандисты заявляли, что в феврале Теплинский высказал Путину свое недовольство командованием армии России. В апреле генерал занял руководящую должность и присоединился к коалиции командиров, которые были против главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Однако не ясно, поддержал ли военачальник армию Пригожина, как это сделал «сирийский мясник».

Напомним, нелегитимный глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он отговорил российского президента от идеи ликвидировать Пригожина. В Кремле прокомментировали высказывания белорусского диктатора.