Как информирует «НБН» со ссылкой на Sky News, по словам Олафа Шольца, Европейскому Союзу нужно подготовиться к тому, что на территории Украины война с Россией может продлиться еще длительное время.

Он добавил, что в настоящее время для ЕС весьма важно провести консультации, а также прийти к выводу, что блок еще на протяжении длительного времени готов оказывать поддержку Украинскому государству не только в финансовом и гуманитарном плане, но также и в поставках вооружения.

Напомним, ранее Олаф Шольц озвучил цель стран Запада в войне России против Украины.