Агентство Reuters сообщает, что двухдневный соцопрос среди американцев показал резкий рост поддержки предоставления военной помощи Украине до 65% по сравнению с 46% в мае, информирует «НБН».

Опрос был проведен через несколько дней после того, как российский олигарх, владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал в РФ «марш справедливости», быстро «свернув» его вскоре.

Результаты исследования показали, что поддерживают поставки американского вооружения для украинской армии 56% республиканцев, 81% демократов и 57% независимых.

Кроме того, 76% респондентов убеждены, что предоставление военной помощи украинцам демонстрируют Китаю и другим соперникам США, что Вашингтон способен защитить свои интересы и интересы государств-союзников.

Ранее социологи выяснили, сколько жителей стран Евросоюза уверены в победе Украины в войне против Российской Федерации.