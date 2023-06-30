В эфире радио ZET польский лидер рассказал, что Варшава ведет спокойную политику с Киевом «без беганья с вилами» по сложным историческим вопросам, болезненным для его народа, информирует «НБН».

По словам Дуды, еще несколько лет назад были проблемы с поисками и эксгумацией польских жертв Волынской трагедии в Украине, однако сейчас ситуация изменилась.

Глава Польши заверил, что он не хотел бы, чтобы подогревалась ненависть между двумя народами, отметив, что есть страны, которые работают над тем, чтобы испортить отношения поляков и украинцев. При этом политик не стал уточнять, какие именно государства он имел ввиду.

Ранее Дуда в интервью украинским журналистам высказался о странах, которые подталкивают Украину к территориальным уступкам с Россией. Президент Польши рассказал, что стоит сделать таким «миротворческим» государствам.