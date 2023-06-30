Как информирует «НБН» со ссылкой на «Голос Америки», во время брифинга в пятницу, 30 июня, Марк Милли заявил журналистам, что наступление «ВСУ» является «медленным», так как реальная война весьма отличается от той, которая «на бумаге».

Он отметил, что «война на бумаге» и реальная «война» являются разными вещами. То, что это происходит медленнее, чем думали люди, совсем не удивляет американского генерала. Он добавил, что сейчас происходит «медленное и обдуманное» продвижение украинских войск.

Кроме того Милли заявил, что Украинское государство ведет борьбу за собственную жизнь. И то, как это происходит, является частью природой войны.

В итоге генерал США назвал работу бойцов Вооруженных сил Украины «замечательной».