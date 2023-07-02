Как сообщает «НБН«, об этом в комментарии журналистам издания ARD заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Политик, в частности, подчеркнул, что «Крым уже очень, очень давно является частью Украины».

В то же время глава немецкого правительства, комментируя призыв журналистов конкретно охарактеризовать вероятность предоставления Украине членства в НАТО на ближайшем саммите в Вильнюсе сказал, что у нашей страны не должно быть вопросов, связанных с пограничными конфликтами.

Кроме того, со слов Олафа Шольца, в Германии считают Берлин ответственным за предоставление Киеву гарантий безопасности.

Напомним, ранее канцлер ФРГ сделал намек на то, сколько может продлиться война в Украине.