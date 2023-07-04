На саммите Шанхайской организации сотрудничества Путин выдал новые обвинения в адрес Украины и западных государств, которые поддерживают ее в войне против РФ, информирует «НБН» со ссылкой на «ТСН».

Внезапно диктатор отошел от привычной риторики о «восемь лет бомбили Донбасс». По словам главы Кремля, все это время Украину якобы накачивали оружием, формировали из нее «анти-Россию» и потакали в насаждении «неонацистской идеологии».

Российский лидер считает, что таким образом Запад намеревался «поставить под удар» безопасность государства-террориста и «умерить ее развитие».

Напомним, политолог Андрей Пионтковский назвал единственного человека из окружения Путина, на которого может рассчитывать диктатор после попытки Пригожина устроить военный переворот.