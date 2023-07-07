Издание The Washington Post сообщает, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден одобрил поставки кассетных боеприпасов в Украину. Конгресс должен изъять снаряды из оборонных запасов Америки, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что о решении главы государства Вашингтон должен сообщить уже сегодня. Американский лидер одобрил поставки таких боеприпасов, поскольку власти обеспокоены задержкой контрнаступления ВСУ и сокращением запасов артиллерии у защитников, предоставленной Западом.

Ранее в Минобороны Германии заявили, что Берлин не будет отправлять Украине крылатые ракеты Taurus, сообщив причины такого решения.