Главной темой обсуждения, во время визита лидера США в Европу, стала война в Украине, об этом сообщает «НБН» со ссылкой на The Washington Post.

Предстоящие встречи президента Джо Байдена должны выявить причину серьезных разногласий в коалиции стран по решению вопроса войны в Украине.

Также, во время визита в Лондон лидер США обсудил с Сунаком некоторые отличия в подходах по помощи Киеву.

Оба лидера отметили важность «оказания поддержки, необходимой Украине для победы в этой войне и обеспечения справедливого и крепкого мира», по словам спикера Даунинг-стрит, 10.

Кроме того, Байден впервые встретился с новым королем Карлом III.

Также лидеры Британии и США обсудили темы энергоснабжения, искусственный интеллект, тему окружающей среды и важные полезные ископаемые.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что США предоставят Украине такие же гарантии, как и Израилю: Джо Байден высказался по поводу вступления страны в НАТО